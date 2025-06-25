Хватают за ягодицы: что известно о массовых домогательствах в центре Москвы

Девушки массово жалуются на домогательства в центре Москвы. Мужчины подходят к ним и предлагают познакомиться, а получив отказ, начинают их лапать. Все это оказалось частью тренинга, организованного пикап-коучем Алексом Лесли. Блогер призывает учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а потом уводить в туалет и заниматься с ними сексом. Как поступать жертвам таких тренингов, выясняла «Вечерняя Москва».
Десятки девушек стали жертвами домогательств.
В конце июня москвички стали массово жаловаться на домогательства со стороны незнакомых мужчин. Подобные случаи уже происходили в районе Китай-города, Тверского и Чистопрудного бульваров, а также на улице Покровка.
Одна из потерпевших, 39-летняя Регина Дерингер, столкнулась с домогательствами дважды возле станции метро «Пролетарская». Потерпевшая рассказала «Вечерней Москве», что сначала к ней подошли двое молодых людей и предложили подержать ее на руках.
— Я говорю, что не хочу, что мне это не нравится. Потом я поворачиваю голову и понимаю, что меня снимает на камеру его друг. Я потребовала все удалить… Потом он (один из парней — прим. «ВМ») подходит и просит помочь им найти девушку, которая на это согласится. Я отказалась это делать, — вспоминает Регина.
Когда молодые люди ушли, к Регине подошел еще один мужчина и стал расспрашивать о произошедшем. Девушка кратко рассказала ему об инциденте и уже собралась уходить, как вдруг незнакомец остановил ее и предложил закрыть глаза. Регина отмахнулась от него и двинулась в сторону метро.
— Я только собиралась развернуться и уйти в метро, как он подхватил меня под попу и начал кружить. Я кричу, у меня сумка сваливается на запястье. Я говорю ему: «Отпусти, мне больно». А он улыбается, держит меня и кружит. В итоге он меня поставил и предложил обняться. Я попросила его отстать, у меня был ком в горле от бессилия, — рассказала Регина.
Также пикаперы дважды приставали еще к одной девушке Ирине Кесаевой. Первый случай произошел возле станции метро «Новокузнецкая». Неизвестный мужчина схватил ее за руку и сказал: «Пойдем». Потерпевшая отдернула руку и принялась ругаться, за нее вступились случайные прохожие. На следующий день другой незнакомец схватил Ирину за ягодицы, когда девушка прогуливалась в районе Охотного ряда. Мужчину снимал на видео его приятель.
— Парень схватил меня за ягодицы и начал тащить в сторону. Я оттолкнула его, и хотя рядом была полиция, он и «оператор» просто растворились в толпе, — рассказала Ирина «Вечерней Москве».
По словам другой потерпевшей, 22-летней студентки Полины Хохломы, 22 июня в районе Китай-города к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. Получив отказ, один из незнакомцев поравнялся с девушкой, остановил ее и схватил за ягодицы.
— Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами, — рассказала Полина Telegram-каналу «Осторожно, Москва».
После инцидента она обратилась в полицию. Как оказалось, в отделении уже было несколько заявлений от других девушек. А в соцсетях можно найти еще десятки видео и постов о подобных инцидентах. Некоторые жертвы пикаперов были несовершеннолетними.
Происходящее оказалось пикап-тренингом.
Массовые домогательства в центре Москвы оказались частью «телесного тренинга», организованного блогером и пикап-тренером Алексом Лесли. Он запустил «флешмоб», в рамках которого его ученики и единомышленники должны подходить к незнакомым девушкам, предлагать им заняться сексом и трогать за интимные места. Задача каждого последователя — облапать минимум 30 девушек.
— Вы должны подойти, взять за задницу, увести и там (заняться сексом — прим. «ВМ»), — заявил Лесли в своем Telegram-канале.
Также коуч давал своим последователям советы, как не столкнуться с «полицией и кавказцами», которым девушки жалуются на домогательства. Блогер порекомендовал мужчинам «действовать спокойно, ровно дышать и быть уверенными, что все женщины общие». Он отметил, что в 90-е и 2000-е годы в стране был «полный беспредел», так как за домогательства могли избить. Сейчас же, по словам Лесли, в стране нет беззакония, и мужчины могут спокойно, не боясь последствий, лапать незнакомок.
Реакция общественности и активистов.
Тренинги Алекса Лесли вызвали большую волну критики со стороны активистов и журналистов. Например, журналистка Ксения Собчак назвала блогера «инфоцыганом». А депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить Лесли на принудительное лечение к психиатрам.
— Это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека. И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением… Это действия, которые, судя по всему, отражают стойкое психическое расстройство, — считает парламентарий.
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В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении пикаперов.
— На наш взгляд, в действиях нападавших есть не только состав административного правонарушения. Возможно, речь может идти и о «развратных действиях» в отношении несовершеннолетних (статья 135 УК РФ), хулиганстве группы лиц по предварительному сговору (статья 213 УК РФ), — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Лесли призвал девушек не сопротивляться пикаперам.
Сам Алекс Лесли уже отреагировал на критику и заявил, что девушкам не получится добиться справедливости. По мнению коуча, в том, чтобы схватить незнакомую девушку за ягодицы, «нет ничего такого» и это не является правонарушением.
— Я пока один борюсь за мужские права, но, учитывая наплыв, понадобится помощь и поддержка мужчин, которые хотят, чтобы Россия осталась страной, в которой женщина не может за комплимент тебя обвинить в сексизме. Они (пострадавшие девушки — прим. «ВМ») пойдут к Милонову, Собчак и прочим, чтобы раздуть из мухи слона, — убежден он.
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В своем посте Лесли также осветил «проблемы с демографией» в России и подчеркнул, что девушкам не нужно сопротивляться, когда незнакомцы трогают их и предлагают заняться сексом.
— В России при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все, лишь бы люди (занимались сексом — прим. «ВМ»). А не бегать по ментовкам и запрещать курсы, способствующие повышению либидо у программистов и офисных работников. Так что, хотите не хотите, девочки, придется (заниматься сексом — прим. «ВМ») и рожать, — подытожил пикап-тренер.
Виталия Милонова блогер пригласил на свои курсы.
Книги, курсы и задержание Алекса Лесли.
Алексу Лесли 40 лет, его настоящее имя — Александр Кириллов. Себя он позиционирует как «секс-гуру» и «секс-тренер». Лесли, по его собственным словам, живет в Москве и имеет нескольких детей от разных женщин, которым не платит алименты. По словам блогера, женщина «должна сама заботиться о ребенке». Также пикап-тренер называет себя математиком и ученым.
Первую известность он получил еще в нулевых, когда в свет вышло несколько его книг по пикапу и манипуляциям в отношениях «Жизнь без трусов», «Как проснуться в гостях», «Угнать за 60 секунд» и другие. А в 2011 году он выпустил книгу «Охота на самца», в которой давал пикап-советы для женщин.
В 2018 году Алекс Лесли вместе с одной из своих учениц, блогершей Настей Рыбкой, попал в тайскую тюрьму за организацию незаконных тренингов и причастность к проституции. Они собирались провести секс-тренинг для российских туристов в одном из отелей Паттайи. После девяти месяцев разбирательств Рыбка и Лесли получили условный срок и были выдворены из Таиланда.
Когда блогеры вернулись в Россию, их сразу же задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в полицейский отдел. В России в их отношении возбудили уголовное дело о вовлечении людей в проституцию. Но позднее расследование прекратили.
После этого Алекс Лесли продолжил вести блог и проводить курсы по соблазнению. У него есть платный Telegram-канал, который открывает «путь к сексу». Также пикап-тренер выкладывает у себя в соцсетях фотографии с полуобнаженными девушками и хвастается своими секс-поездками за границу.
Стоит ли пострадавшим обращаться в полицию.
Мужчины, которые лапают незнакомых девушек на улице, с юридической точки зрения не нарушают закон, поэтому привлечь их к административной или уголовной ответственности не получится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат, кандидат юридических наук и управляющий партнер коллегии адвокатов «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов.
— В России нет закона, который запрещал бы подобные действия. Классифицировать такое поведение можно только как мелкое хулиганство, но это полная ерунда, за это штраф — максимум 1000 рублей. Но если мужчина облапает несовершеннолетнюю, тогда да, это можно будет квалифицировать как совращение несовершеннолетних или развратные действия. За это предусмотрена уголовная ответственность, — пояснил адвокат.
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Некоторые девушки после домогательств на улицах Москвы стали носить с собой перцовые баллончики. Однако Некрасов предостерег, что это может быть чревато проблемами с законом.
— Если вы серьезно повредите мужчине сетчатку глаза, то вас вполне могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. В полиции могут посчитать, что мужчине был причинен несоразмерный вред, потому что женщину якобы просто потрогали за мягкое место, а она ему травмировала глаза, — подчеркнул адвокат.
Он отметил, что потерпевшие могут обратиться к юристу и подать к хулигану судебный иск с требованием компенсировать моральный вред. Но, по словам Некрасова, компенсация будет очень небольшой.
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— Нужно будет идентифицировать этого товарища, связаться с ним, встретиться с психологом, чтобы он оценил моральный вред. Даже если девушка все это сделает и виновник подтвердит, что трогал ее и что ему было плевать на ее чувства, то добиться нормальной компенсации навряд ли получится. Эти деньги, скорее всего, даже не покроют услуги адвоката, которые в Москве стоят около 200 тысяч рублей, — рассуждает юрист.
Адвокат посоветовал девушкам рассказывать о таких инцидентах публично, обращаться к активистам и депутатам и добиваться принятия закона, который запрещал бы подобное поведение.
В свою очередь бывший следователь, адвокат Николай Семенов рекомендовал девушкам обязательно писать заявления в полицию. По его словам, если потерпевшие станут массово жаловаться на таких хулиганов, то, возможно, удастся добиться возбуждения уголовного дела.
— Под какую именно статью Уголовного кодекса попадают такие действия, очень сложно сказать. Все зависит от того, как ситуацию оценят следователи. Теоретически это можно квалифицировать как насильственные действия сексуального характера, но тоже довольно сомнительно. Но думаю, если девушки будут массово писать заявления, то, возможно, это дело все же куда-то сдвинется и не ограничится простым административным протоколом о мелком хулиганстве, — рассказал адвокат «Вечерней Москве».
Коучи, бизнес-тренеры и пикап-гуру нередко сталкиваются с проблемами с законом. Например, криптоблогершу Битмаму приговорили к семи годам лишения свободы за хищение около 2,2 миллиарда рублей. Ранее ее считали «гуру рынка» и «королевой криптовалюты» — женщина вела курсы по заработку на цифровой валюте.
Также под следствием оказался коуч Аяз Шабутдинов, который вел курсы по развитию бизнеса. На него подали в суд более 110 его бывших учеников. В настоящее время Шабутдинов содержится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве на 57 миллионов рублей.