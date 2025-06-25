В Кемерово грузовик без тормозов протаранил 26 автомобилей, семь человек пострадали

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 27 автомобилей произошло 25 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. По предварительным данным УМВД по Кемеровской области, у грузового автомобиля «ФАВ» отказала тормозная система, в результате чего он протаранил 26 легковых машин. В аварии пострадали семь человек.