В Кемерово грузовик без тормозов протаранил 26 автомобилей, семь человек пострадали

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 27 автомобилей произошло 25 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. По предварительным данным УМВД по Кемеровской области, у грузового автомобиля «ФАВ» отказала тормозная система, в результате чего он протаранил 26 легковых машин. В аварии пострадали семь человек.
На место ДТП незамедлительно выбыли сотрудники полиции и экстренные службы.
Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, у двоих других диагностированы травмы легкой и средней степени тяжести.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Экипажи Госавтоинспекции продолжают работать на Логовом шоссе, регулируя движение на аварийном участке.