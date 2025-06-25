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В Кемерово грузовик без тормозов протаранил 26 автомобилей, семь человек пострадали

На Логовом шоссе в Кемерово произошла крупная авария с участием грузовика «ФАВ» и 26 легковых автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 27 автомобилей произошло 25 июня, на Логовом шоссе в Кемерово. По предварительным данным УМВД по Кемеровской области, у грузового автомобиля «ФАВ» отказала тормозная система, в результате чего он протаранил 26 легковых машин. В аварии пострадали семь человек.

На место ДТП незамедлительно выбыли сотрудники полиции и экстренные службы.

Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия, у двоих других диагностированы травмы легкой и средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Экипажи Госавтоинспекции продолжают работать на Логовом шоссе, регулируя движение на аварийном участке.