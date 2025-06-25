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Девочка-россиянка погибла в ДТП под Витебском

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего витеблянина — участника ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка из России, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Там уточнили, что трагедия произошла утром 24 июня недалеко от агрогородка Мазолово.

По данным следствия, житель Витебска на автомобиле Nissan Sentra около 10:40 решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, после чего лоб в лоб столкнулся с Kia Sportage, в котором перемещались граждане России, приехавшие в Беларусь с туристической целью.

В результате ДТП 11-летняя девочка, находившаяся в Kia, от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения. Водитель и 47-летняя пассажир Kia после оказания медицинской помощи отпущены. На сегодняшний день водитель Nissan и 11-летний мальчик — пассажир Kia, находятся в реанимации.

говорится в сообщении на сайте Следственного комитета

Отмечается, что водитель Nissan совсем недавно, в апреле этого года, получил водительское удостоверение. На момент ДТП от был трезв.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, рассказали в комитете.

Там также обратились к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 375 33 399 80 44 (круглосуточно).