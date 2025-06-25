Девочка-россиянка погибла в ДТП под Витебском

По данным следствия, житель Витебска на автомобиле Nissan Sentra около 10:40 решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, после чего лоб в лоб столкнулся с Kia Sportage, в котором перемещались граждане России, приехавшие в Беларусь с туристической целью.