«Водитель Nissan получил права в апреле 2025». В Витебском районе лобовое ДТП случилось с Kia и Nissan, где погибла 11-летняя девочка

Согласно данным следствия, 24 июня 2025 года 18-летний житель Витебска, находившийся за рулем автомобиля Nissan Sentra, ехал по территории Витебской области. Примерно в 10.40 неподалеку от агрогородка Мазолово в момент обгона водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sportage. В указанной машине находились граждане России, приехавшие в Беларусь с туристической целью.