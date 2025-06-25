«Водитель Nissan получил права в апреле 2025». В Витебском районе лобовое ДТП случилось с Kia и Nissan, где погибла 11-летняя девочка

СК рассказал, что девочка погибла по вине неопытного водителя в лобовом ДТП под Витебском. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 24 июня 2025 года 18-летний житель Витебска, находившийся за рулем автомобиля Nissan Sentra, ехал по территории Витебской области. Примерно в 10.40 неподалеку от агрогородка Мазолово в момент обгона водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sportage. В указанной машине находились граждане России, приехавшие в Беларусь с туристической целью.
«В результате ДТП 11-летняя девочка, находившаяся в Kia, от полученных травм скончалась в учреждении здравоохранения», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель и 47-летний пассажир Kia после оказания необходимой медицинской помощи были отпущены. В СК обращают внимание, что по-прежнему остаются в реанимации водитель Nissan и 11-летний мальчик — пассажир Kia.
Удалось установить, что 18-летний водитель Nissan получил водительские права в апреле 2025 года. В момент ДТП он был трезвым. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следователи просят очевидцев указанного ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по указанному телефону: +375 33 399 80 44. Номер работает круглосуточно.
Ранее две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей.
Кроме того, в Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя.
Также мы писали, что под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента.
А еще ГАИ сказала, что 10 тысяч водителей лишены прав в Беларуси с начала 2025 года.