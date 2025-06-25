Калининградский тренер, избивший ученика на занятиях, улетел в Израиль

Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, подсудимый не явился на заседание. Его защитник просил приостановить производство по делу, указав, что подсудимый в настоящее время находится в стране, из которой не имеет возможности улететь. Он также подчеркнул, что билеты были куплены заранее.