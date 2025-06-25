Калининградский тренер, избивший ученика на занятиях, улетел в Израиль

Сейчас фигурант находится в Израиле.
Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, подсудимый не явился на заседание. Его защитник просил приостановить производство по делу, указав, что подсудимый в настоящее время находится в стране, из которой не имеет возможности улететь. Он также подчеркнул, что билеты были куплены заранее.
По мнению защитника, неявка подсудимого является уважительной причиной, не зависящей от его воли. Государственный обвинитель в судебном заседании, напротив, подчеркнула, подсудимый вылетел за границу в нарушение подписки о невыезде. В качестве ужесточения меры пресечения тренера объявили в розыск.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в мае текущего года на занятиях карате тренер, недовольный работой 12-летнего ученика, несколько раз ударил его пластиковой трубой, а затем обматерил. Позже он агрессивно общался с родителями школьника, нецензурно защищая свою позицию и ругая ребенка.