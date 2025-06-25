Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на поезда из Самары в Москву почти закончились из-за коллапса в Курумоче

Билетов на поезд из Самары в Москву почти не осталось. Это связывают с ограничениями в аэропорту «Курумоч». На бла-бла-каре уехать тоже сложно — чтобы найти водителей, которые поедут на машине из Самары в Москву, нужно постараться.

В Самаре резко поднялись цены билеты на поезд из Самары в Москву. Это связывают с коллапсом, который сейчас происходит в аэропорту «Курумоч».

Многие люди с 24 июня не могут улететь из Самары в Москву и в ряд других городов России.

Мы сообщали о том, что из-за угрозы атаки БПЛА в небе над Самарской и соседними областями был введен план «Ковер» и задержаны либо отменены десятки рейсов как на прилет, так и на вылет из аэропорта «Курумоч» и соседних аэропортов. 24 июня был сбит 1 беспилотник, а 25 числа — 2.

В соцсетях распространяются фото, где люди толпятся в залах ожидания самарского аэропорта.

Возможно, из-за этого билеты на поезд из Самары в Москву практически закончились. На ближайшие поезда билеты уже не купить, а в ночных остается совсем мало мест. Цены на билеты тоже не радуют — купе начинается от 7 тысяч рублей, а СВ — от 25 тысяч.

Такая же ситуация сейчас и на сервисах для совместных поездок — блаблакаре и едем.рф. Если на блаблакаре из Самары в Москву еще есть пара мест, то на едем.рф уехать уже не получится.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше