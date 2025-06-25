Билеты на поезда из Самары в Москву почти закончились из-за коллапса в Курумоче

В Самаре резко поднялись цены билеты на поезд из Самары в Москву. Это связывают с коллапсом, который сейчас происходит в аэропорту «Курумоч».
Многие люди с 24 июня не могут улететь из Самары в Москву и в ряд других городов России.
Мы сообщали о том, что из-за угрозы атаки БПЛА в небе над Самарской и соседними областями был введен план «Ковер» и задержаны либо отменены десятки рейсов как на прилет, так и на вылет из аэропорта «Курумоч» и соседних аэропортов. 24 июня был сбит 1 беспилотник, а 25 числа — 2.
В соцсетях распространяются фото, где люди толпятся в залах ожидания самарского аэропорта.
Возможно, из-за этого билеты на поезд из Самары в Москву практически закончились. На ближайшие поезда билеты уже не купить, а в ночных остается совсем мало мест. Цены на билеты тоже не радуют — купе начинается от 7 тысяч рублей, а СВ — от 25 тысяч.
Такая же ситуация сейчас и на сервисах для совместных поездок — блаблакаре и едем.рф. Если на блаблакаре из Самары в Москву еще есть пара мест, то на едем.рф уехать уже не получится.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.