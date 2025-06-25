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Сотрудник банка ранил ножом работника «Татнефти» в московском отеле

В центре Москвы, в отеле Holiday Inn, между сотрудником крупного российского банка и представителем компании «Татнефть» случился конфликт, закончившийся ножевым ранением и реанимацией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В центре Москвы сотрудник крупного российского банка ударил ножом работника компании «Татнефть» после распития спиртного. Пострадавший госпитализирован в реанимацию ссерьезными травмами. Происшествие случилось накануне в гостинице Holiday Inn на Сущевском Валу, сообщает телеграм-канал Baza.

Представитель «Татнефти» Раушан М. и сотрудник банка Никита М. прибыли в столицу для участия в конференции. Найдя общий язык благодаря тому, что оба оказались родом из Татарстана, они продолжили общение в номере отеля. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт.

Никита М. взял туристический нож и нанес удар своему оппоненту. Раушан М. получил проникающее ранение передней брюшной стенки и повреждение печени. Он был экстренно госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации.