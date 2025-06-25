Сотрудник банка ранил ножом работника «Татнефти» в московском отеле

Представитель «Татнефти» Раушан М. и сотрудник банка Никита М. прибыли в столицу для участия в конференции. Найдя общий язык благодаря тому, что оба оказались родом из Татарстана, они продолжили общение в номере отеля. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт.