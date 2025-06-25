Судэксперты раскрыли кражу под Речицей в стиле сказки «Три медведя»

Сообщается, что в мае в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области на исследование предоставили образцы буккального эпителия подозреваемого в совершении дачной кражи мужчины. После этого эксперты при проведении генетической экспертизы смогли установить тождество генотипа подозреваемого с генетическими характеристиками биологического материала на ложке, которую изъяли с места преступления.