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Судэксперты раскрыли кражу под Речицей в стиле сказки «Три медведя»

Судэсперты рассказали о преступлении в Речицком районе, совершенном в стиле сказки «Три медведя».

Источник: Комсомольская правда

Судэксперты раскрыли кражу под Речицей в стиле сказки «Три медведя». Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

«“Кто ел моей ложкой?” Такой вопрос задала сотрудникам Следственного комитета хозяйка одного из дачных домов, расположенных в деревне Лиски Речицкого района», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в январе женщина приехала на дачу и заметила: с момента ее отсутствия в период с ноября 2024 года, дача не пустовала.

«Почти как в сказке “Три медведя” кто-то забрался в дом: вскрыл замок на калитке, отжал входную дверь и “наложил лапу” на чужое имущество», — обратили внимание в ГКСЭ.

В ведомстве уточнили: пропала обувь, одежда, продукты питания. Следователя в момент осмотра места происшествия изъяли ложку и вилку, которыми пользовался злоумышленник во время визитов в дом. Столовые приборы направили на судебных медицинскую генетическую экспертизу, в результате которой был обнаружен биологический материал, принадлежащий мужчине.

Сообщается, что в мае в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области на исследование предоставили образцы буккального эпителия подозреваемого в совершении дачной кражи мужчины. После этого эксперты при проведении генетической экспертизы смогли установить тождество генотипа подозреваемого с генетическими характеристиками биологического материала на ложке, которую изъяли с места преступления.

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