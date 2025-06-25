В Ташкенте вновь перевернулась автоцистерна — опасный съезд с Паркентской на МКАД продолжает собирать ДТП

Судя по видеозаписям очевидцев и опубликованным кадрам, автоцистерна не справилась с поворотом и опрокинулась на бок. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Однако сам факт повторяемости подобных аварий на одном и том же съезде вызывает серьезные вопросы к организации дорожного движения и безопасности.