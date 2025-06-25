Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте вновь перевернулась автоцистерна — опасный съезд с Паркентской на МКАД продолжает собирать ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июня). Сегодня на съезде с улицы Паркентской на Малую кольцевую автодорогу в Ташкенте произошло очередное дорожно-транспортное происшествие: перевернулась автоцистерна. Это не первый подобный инцидент на данном участке — ранее здесь уже опрокидывались грузовики, и ситуация начинает приобретать системный характер.

Источник: vaib.uz

Судя по видеозаписям очевидцев и опубликованным кадрам, автоцистерна не справилась с поворотом и опрокинулась на бок. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Однако сам факт повторяемости подобных аварий на одном и том же съезде вызывает серьезные вопросы к организации дорожного движения и безопасности.

Водители давно жалуются на неудобную геометрию съезда. Участок дороги узкий, поворот резкий, а поперечный уклон либо отсутствует, либо сделан неправильно. Специалисты отмечают, что в таких случаях необходим контруклон — особый поперечный уклон, компенсирующий центробежную силу при повороте и препятствующий опрокидыванию транспортных средств, особенно гружёных.

В жаркую погоду и при интенсивном движении ошибки в проектировании становятся особенно опасными. Съезд явно требует пересмотра — будь то реконструкция геометрии, установка предупреждающих знаков, ограничение скорости или изменение покрытия.

Надеемся, что после очередного ДТП соответствующие службы обратят внимание на проблему. Пока же этот поворот остаётся «ловушкой» для тяжёлого транспорта — и угрозой для всех участников движения.