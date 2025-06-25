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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дождей

26 и 27 июня в регионе пройдут ливневые дожди и грозы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После продолжительной жары и температуры воздуха выше +30 градусов, на территорию Иркутской области пришел антициклон. Так 26 и 27 июня местами по области пройдут сильные дожди, грозы и где-то даже град. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Как сообщается в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на реках Иркут, Китой, Белая, Ока и Бирюса ожидается подъем уровня воды. Поэтому комиссия по ЧС ввела режим повышенной готовности, который продлится примерно неделю.

— В Тулун непогода пришла накануне. Вечером 24 июня на город обрушился шквалистый ветер. Из-за осадков были оборваны линии электропередач, повалены деревья, рекламные щиты, сорвана кровля, — уточняет Игорь Кобзев.

Мэр Тулуна рассказал, что к вечеру в многоквартирных домах восстановили электроэнергию, в скором времени свет подключат и в частном секторе. Там режим повышенной готовности будет снят уже утром 26 июня.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что последствия сильного ветра устраняют в Тулуне.