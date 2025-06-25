В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дождей

После продолжительной жары и температуры воздуха выше +30 градусов, на территорию Иркутской области пришел антициклон. Так 26 и 27 июня местами по области пройдут сильные дожди, грозы и где-то даже град. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Как сообщается в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на реках Иркут, Китой, Белая, Ока и Бирюса ожидается подъем уровня воды. Поэтому комиссия по ЧС ввела режим повышенной готовности, который продлится примерно неделю.