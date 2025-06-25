Под Челябинском серьезное дорожное-транспортное происшествие: есть жертвы

Все произошло вечером 25 июня. На 26 километре дороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval, при выезде со второстепенной не пропустил и совершил столкновение с кроссовером Geely Tugella, за рулем был 25-летний мужчина.