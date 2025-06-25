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Под Челябинском серьезное дорожное-транспортное происшествие: есть жертвы

Под Челябинском случилось серьезное дорожное-транспортное происшествие, есть жертвы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Красноармейского района.

Все произошло вечером 25 июня. На 26 километре дороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval, при выезде со второстепенной не пропустил и совершил столкновение с кроссовером Geely Tugella, за рулем был 25-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Haval скончался на месте. Водитель и 27-летний пассажир второй иномарки получили телесные повреждения, эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.