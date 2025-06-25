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Следком раскрыл подробности убийства пенсионеров в Башкирии

Дуванский межрайонный следственный отдел сообщил подробности убийства двух пенсионеров в селе Месягутово. В совершении преступления обвиняют их 20-летнего внука.

Источник: СУ СК РФ ПО РБ

По версии следствия, молодой человек 5 июня приехал в гости к бабушке с дедушкой. Поссорившись с 64-летней бабушкой он много раз ударил ее ножом. Свидетелем этого стал 75-летний дедушка, на которого он также набросился с ножом. От полученных травм пожилые супруги скончались на месте. По данным МВД Башкирии, мужчина был пьян.

Внук забрал у них телефон и 50 тысяч рублей. После этого он скрылся на автомобиле родственников. Через две недели его задержали в Перми.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя молодого человека заключили под стражу. Под тяжестью улик он сознался в совершенном преступлении.