Следком раскрыл подробности убийства пенсионеров в Башкирии

По версии следствия, молодой человек 5 июня приехал в гости к бабушке с дедушкой. Поссорившись с 64-летней бабушкой он много раз ударил ее ножом. Свидетелем этого стал 75-летний дедушка, на которого он также набросился с ножом. От полученных травм пожилые супруги скончались на месте. По данным МВД Башкирии, мужчина был пьян.