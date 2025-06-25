На заводе «Заря» в Дзержинске крупный пожар на площади 500 квадратов. Горят химические емкости

Крупный пожар вспыхнул 25 июня на территории завода «Заря» в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщается, огнем охвачена площадь около 500 квадратных метров.
По предварительным данным, загорелись емкости с химической жидкостью. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Возгорание произошло на открытой территории в промышленной зоне. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство организовало проверку по факту инцидента. Дзержинская городская прокуратура осуществляет контроль за действиями экстренных служб по ликвидации последствий возгорания и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Параллельно Управление Роспотребнадзора по региону приступило к исследованию атмосферного воздуха. Пробы будут взяты в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра для оценки возможного загрязнения. Пожарно-спасательные расчеты продолжают работать на месте происшествия.