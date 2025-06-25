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На заводе «Заря» в Дзержинске крупный пожар на площади 500 квадратов. Горят химические емкости

В Нижегородской области, в Дзержинске, произошел крупный пожар на территории завода «Заря». Возгорание охватило около 500 кв. м, загорелись емкости с химическими веществами. Подразделения МЧС ликвидируют последствия ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

Крупный пожар вспыхнул 25 июня на территории завода «Заря» в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщается, огнем охвачена площадь около 500 квадратных метров.

По предварительным данным, загорелись емкости с химической жидкостью. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Возгорание произошло на открытой территории в промышленной зоне. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство организовало проверку по факту инцидента. Дзержинская городская прокуратура осуществляет контроль за действиями экстренных служб по ликвидации последствий возгорания и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Параллельно Управление Роспотребнадзора по региону приступило к исследованию атмосферного воздуха. Пробы будут взяты в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра для оценки возможного загрязнения. Пожарно-спасательные расчеты продолжают работать на месте происшествия.