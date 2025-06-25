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В Красноярске неизвестный обстрелял пассажирский автобус, есть пострадавший

В Красноярске неизвестный обстрелял пассажирский автобус. Один из пассажиров получил порезы от осколков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске неизвестный обстрелял пассажирский автобус, в результате чего один из пассажиров получил порезы от осколков стекла. Происшествие случилось 25 июня на улице Борисевича, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пассажиры автобуса услышали два громких хлопка. Предполагается, что стрельба велась из травматического оружия со стороны ближайших домов.

В результате попадания пуль было повреждено стекло автобуса. Один из пассажиров получил порезы от осколков.

Правоохранительные органы ведут поиск стрелка.