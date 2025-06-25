В Красноярске неизвестный обстрелял пассажирский автобус, есть пострадавший

В Красноярске неизвестный обстрелял пассажирский автобус, в результате чего один из пассажиров получил порезы от осколков стекла. Происшествие случилось 25 июня на улице Борисевича, сообщает телеграм-канал SHOT.
Пассажиры автобуса услышали два громких хлопка. Предполагается, что стрельба велась из травматического оружия со стороны ближайших домов.
В результате попадания пуль было повреждено стекло автобуса. Один из пассажиров получил порезы от осколков.
Правоохранительные органы ведут поиск стрелка.