Белоруска отдала деньги мошенникам, которые позвонили по видео из кабинета с госсимволикой

88-летня жительница Пинска стала жертвой мошенников. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад ей поступил звонок на телефон: звонили якобы представители «Белтелекома», который сообщили, что нужно продлить договор на оказание услуг, а для этого пенсионерке следует сообщить свои личные данные. Доверившись, та так и сделала. Чуть позже мошенники вновь вышли на связь со своей ничего не подозревающей жертвой, на этот раз это был видеозвонок в одном из мессенджеров.