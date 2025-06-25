Белоруска отдала деньги мошенникам, которые позвонили по видео из кабинета с госсимволикой

88-летня жительница Пинска стала жертвой мошенников. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад ей поступил звонок на телефон: звонили якобы представители «Белтелекома», который сообщили, что нужно продлить договор на оказание услуг, а для этого пенсионерке следует сообщить свои личные данные. Доверившись, та так и сделала. Чуть позже мошенники вновь вышли на связь со своей ничего не подозревающей жертвой, на этот раз это был видеозвонок в одном из мессенджеров.
На экране пожилая женщина увидела человека в форме, в рабочем кабинете, на заднем плане была размещена символика Беларуси.
— Лжеправоохранитель убедил женщину, что полученная злоумышленниками информация (паспортные данные) использованы в преступных целях для получения кредитов и платежей. Пинчанка поверила и передала курьеру для «декларирования» более 18 тысяч белорусских рублей в эквиваленте, — констатировали милиционеры.
По горячим следам правоохранители нашли курьера, который забирал у пинчанки денежные средства. Им оказался 37-летний житель Смолевичского района. В ходе разбирательств выяснилось, что он и сам стал жертвой мошенников. Курьер выехал в соседнюю страну, где передал деньги незнакомцу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничество, устанавливаются личности правонарушителей.
Ранее мы писали о том, что белорусская певица Алена Ланская рассказала о том, что в своей семье она был по-настоящему кармическим ребенком (здесь об этом и не только).