В Самаре возбудили дела за срыв сроков подключения 41 дома к газу

Прокуратура Красноглинского района Самары выявила нарушения сроков подключения 41 жилого объекта к газораспределительным сетям. Ответственным за это признано ООО «СВГК».
В отношении виновного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений.
Материалы находятся на рассмотрении, ход их исполнения находится на контроле районной прокуратуры.
Ранее стало известно, что против бывшего самарского адвоката прокуратура направила в суд уголовное дело за попытку мошенничества на 3 млн рублей.
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