Самарский областной суд подтвердил возврат дела экс-ректора СГЭУ прокурору

Речь идет об обвинении в особо крупной растрате и присвоении средств, возбужденном еще в 2021 году. Следствие утверждает, что через фиктивные договоры СГЭУ были выведены бюджетные средства. Однако ни вуз, ни обвиняемые ущерб не признали.