Самарский областной суд подтвердил возврат дела экс-ректора СГЭУ прокурору

Самарский областной суд отклонил протест прокуратуры на решение Октябрьского райсуда, который второй раз вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и сотрудницы вуза Ларисы Березовской.
Речь идет об обвинении в особо крупной растрате и присвоении средств, возбужденном еще в 2021 году. Следствие утверждает, что через фиктивные договоры СГЭУ были выведены бюджетные средства. Однако ни вуз, ни обвиняемые ущерб не признали.
За четыре года дело направлялось в суд с разными обвинениями восемь раз. Суд вновь вернул дело из-за грубых процессуальных нарушений — обвинение не соответствовало материалам возбуждения. Областной суд подтвердил правомерность возврата, сообщает Волга Ньюс.
По словам адвоката обвиняемых, в деле отсутствует состав преступления, так как научные работы были выполнены, оплачены заказчиком, и претензий к ним нет.
Ранее прокуратура Красноглинского района выявила нарушения сроков подключения 41 дома к газу.
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