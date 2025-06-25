Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал о состоянии ребенка

Мальчик, пострадавший в аэропорту Шереметьево от нападения мужчины, остается в тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье. Об этом отец ребенка рассказал сайту MK.ru.
По его словам, мальчик продолжает находиться в тяжелом состоянии. Он подтвердил, что врачи делают для ребенка все необходимое, хорошо ухаживают и наблюдают за ним.
Отец отметил, что не спрашивал о продолжительности реабилитации.
«Они просто говорят: “ждите хороших новостей” — и мы ждем. Не будем мешать им и отвлекать», — сказал мужчина.
Ранее сообщалось, что покалечивший ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина не смог объяснить причины своего поступка.