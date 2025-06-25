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Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал о состоянии ребенка

Врачи делают для мальчика все необходимое.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик, пострадавший в аэропорту Шереметьево от нападения мужчины, остается в тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье. Об этом отец ребенка рассказал сайту MK.ru.

По его словам, мальчик продолжает находиться в тяжелом состоянии. Он подтвердил, что врачи делают для ребенка все необходимое, хорошо ухаживают и наблюдают за ним.

Отец отметил, что не спрашивал о продолжительности реабилитации.

«Они просто говорят: “ждите хороших новостей” — и мы ждем. Не будем мешать им и отвлекать», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что покалечивший ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина не смог объяснить причины своего поступка.