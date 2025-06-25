Убившему инспектора у стен Кремля бойцу ММА замаячил пожизненный срок

Напомним, что Ахъядов обвиняется в том, что в канун нового 2023 года собирался устроить у стен Кремля теракт — отобрать оружие у сотрудника полиции и начать стрелять по людям. В результате он напал на с ножом на сотрудника Московской административной дорожной инспекции и убил его, но оружия у правоохранителя не было.