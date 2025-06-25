Убившему инспектора у стен Кремля бойцу ММА замаячил пожизненный срок

Прокурор в ходе прений сторон во 2-м западном окружном военном суде попросил назначить бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сторона обвинения просит, чтобы обвиняемый первые 4 года содержался в тюрьме, а остальное времени — в колонии особого режима.
При этом в ходе суда было оглашено заключение о признании Ахъядова вменяемым по результатам повторной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что Ахъядов обвиняется в том, что в канун нового 2023 года собирался устроить у стен Кремля теракт — отобрать оружие у сотрудника полиции и начать стрелять по людям. В результате он напал на с ножом на сотрудника Московской административной дорожной инспекции и убил его, но оружия у правоохранителя не было.
При этом сам обвиняемый заявил, что момент нападения не помнит, а сделать это ему велел голос джинна, который звучал в голове. Обвинение считает, ссылаясь на экспертизу, что Ахъядов симулирует болезнь и что он был связан с террористической организацией.