В Иране подтвердили гибель главы центрального штаба КСИР Шадмани

Шадмани получил ранение в ходе атаки Израиля.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о смерти генерала Али Шадмани, возглавлявшего Центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия». Об этом сообщил КСИР в соцсетях.
«Сардар Али Шадмани, командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия погиб мучеником», — написал корпус в своем telegram-канале. Там уточнили, что Шадмани скончался от ранений, полученных в результате удара, нанесенного израильскими силами на прошлой неделе.
Пресс-служба Армии обороны Израиля 17 июня также информировала о ликвидации главы центрального штаба вооруженных сил Ирана. Израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу, расположенному в центре Тегерана, передает «360.ru».