В Иране подтвердили гибель главы центрального штаба КСИР Шадмани

«Сардар Али Шадмани, командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия погиб мучеником», — написал корпус в своем telegram-канале. Там уточнили, что Шадмани скончался от ранений, полученных в результате удара, нанесенного израильскими силами на прошлой неделе.