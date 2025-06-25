Пожар произошел в жилом доме на Кленовом бульваре в Москве. Кадры с места инцидента в среду, 25 июня, опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
Жителей многоэтажного дома эвакуировали. На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. В настоящее время выясняются подробности случившегося.
На кадрах от РЕН ТВ видно, как из одной из квартир выходит черный дым.
Еще одно возгорание произошло днем ранее. Пожарные эвакуировали двух человек из горевшего многоэтажного здания на Весенней улице на севере Москвы. Спасатели МЧС РФ локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позже пожар полностью потушили.