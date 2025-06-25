Пожар произошел в жилом доме на Кленовом бульваре в Москве

Еще одно возгорание произошло днем ранее. Пожарные эвакуировали двух человек из горевшего многоэтажного здания на Весенней улице на севере Москвы. Спасатели МЧС РФ локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позже пожар полностью потушили.