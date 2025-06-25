ФАС вынесла предупреждение Wildberries за требование открывать счета в своем банке

6 июня ФАС возбудила дело в отношении «Т-Банка» в связи с нарушением закона о рекламе. В опубликованном банком радиосообщении говорилось, что переводы осуществляются без ограничений. Но в ФАС обратили внимание на то, что в рекламе отсутствовала информация о лимите переводов в другие банки в размере 20 тысяч рублей и о комиссии в 1,5 процента за подобные финансовые операции.