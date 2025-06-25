ФАС вынесла предупреждение Wildberries за требование открывать счета в своем банке

Маркетплейс Wildberries в среду, 25 июня, получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в связи с тем, что в обновленной оферте обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке».
— Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, как и продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей, — говорится в сообщении ведомства.
В документе также указано, что в случае невыполнения требования компания ограничит продавцам доступ к их личным кабинетам. В ФАС заявили, что предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции, передает сайт ведомства.
6 июня ФАС возбудила дело в отношении «Т-Банка» в связи с нарушением закона о рекламе. В опубликованном банком радиосообщении говорилось, что переводы осуществляются без ограничений. Но в ФАС обратили внимание на то, что в рекламе отсутствовала информация о лимите переводов в другие банки в размере 20 тысяч рублей и о комиссии в 1,5 процента за подобные финансовые операции.