Справедливость может восторжествовать: В Молдове суд лишил мандата примара Никанора Чокинэ — чиновник сбил насмерть ребенка и пытался скрыться с места ДТП

Суд Унген лишил мандата мэра, обвиняемого в смертельном ДТП и фальсификациях.
Скандал в селе Унгенского района: суд аннулировал мандат мэра Никанора Чокинэ. Решение принято на фоне тяжёлых обвинений — в том числе в смертельном наезде на ребёнка, который он якобы пытался скрыть, инсценировав другое ДТП с повреждённой машиной.
Что известно:
— Чокинэ обвиняется в том, что сбил ребёнка, который впоследствии умер;
— Вместо того чтобы сообщить о происшествии, он попытался замести следы, инсценировав другое столкновение;
— 20 июня полиция начала отдельное расследование о подделке подписей в его поддержку при переизбрании.
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