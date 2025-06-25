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Справедливость может восторжествовать: В Молдове суд лишил мандата примара Никанора Чокинэ — чиновник сбил насмерть ребенка и пытался скрыться с места ДТП

Скандально известный мэр села Болдурешты Никанор Чокинэ лишился своих полномочий по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Суд Унген лишил мандата мэра, обвиняемого в смертельном ДТП и фальсификациях.

Скандал в селе Унгенского района: суд аннулировал мандат мэра Никанора Чокинэ. Решение принято на фоне тяжёлых обвинений — в том числе в смертельном наезде на ребёнка, который он якобы пытался скрыть, инсценировав другое ДТП с повреждённой машиной.

Что известно:

— Чокинэ обвиняется в том, что сбил ребёнка, который впоследствии умер;

— Вместо того чтобы сообщить о происшествии, он попытался замести следы, инсценировав другое столкновение;

— 20 июня полиция начала отдельное расследование о подделке подписей в его поддержку при переизбрании.

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