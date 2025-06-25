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Шестилетнего мальчика придавило деревом в калининградском детсаду

Главк СК РФ по Калининградской области сообщил в своем телеграм-канале о возбуждении уголовного дела о халатности после падения дерева на шестилетнего мальчика в детском саду в Калининграде.

Главк СК РФ по Калининградской области сообщил в своем телеграм-канале о возбуждении уголовного дела о халатности после падения дерева на шестилетнего мальчика в детском саду в Калининграде.

Следствие установило, что МЧС предупреждал об усилении ветра с 10:00 до 13:00 на территории Калининградской области. Однако должностные лица дошкольного учреждения это предупреждение проигнорировали и вывели воспитанников на прогулку, во время которой обломанный порывом ветра клен упал на мальчика.

В результате ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники СК вместе с экспертом-лесопатологом провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Устанавливается лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.