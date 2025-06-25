Уголовное дело возбудили против пикап-коуча Алекса Лесли

Против пикап-коуча Александра Кириллова, известного под именем Алекс Лесли, возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Следственном комитете.
— В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Следователи подозревают, что блогер подстрекал своих подписчиков к совершению незаконных сексуальных действий в отношении женщин в Москве. В Следкоме проводят расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.
Вечером того же дня стала известна личность одного из «последователей» Лесли. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Незадолго до этого правоохранители начали розыск мужчин, которые домогались девушек в районе Китай-города, Тверского и Чистопрудного бульваров, а также на улице Покровке.
Жалобы от жительниц Москвы на домогательства со стороны мужчин начались несколько дней назад. Мужчины предлагают познакомиться, а после отказа, начинают их трогать. Причиной такого поведения стал тренинг, который организовал пикап-коуч Алекс Лесли. Он призывает своих учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а затем уводить в туалет и заниматься с ними сексом. «Вечерняя Москва» рассказала о поведении последователей коуча, его биографии и реакции на критику со стороны общественности.