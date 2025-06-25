«Все может закончиться очень серьезно»: Юрист рассказал, что ждет блогера Алексу Лесли и участникам его флешмоба домогательств

В Москве разгорается скандал. Несколько девушек обратились в полицию с жалобами на домогательства на улицах столицы. По их словам, к ним подходили мужчины, хватали за интимные места и снимали все на видео. Как выяснилось, это так называемый «флешмоб» по заданию блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), который называет себя секс-гуру.
— Для организатора и участников этого «флешмоба» все может закончиться очень серьезно. Если женщина подает заявление в полицию, и будет установлена вина, — речь идет не об административке, а о реальной уголовной ответственности с судимостью и лишением свободы, — рассказал KP.RU адвокат Андрей Мишонов.
Кроме того, при участие во «флешмобе» подростков в отношении организатора могут завести дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». А если в высказываниях блогера найдут унижение женщин — добавят статью о разжигании ненависти.
— Если мужчина хватает девушку за ягодицы, грудь или иные части тела без ее воли — это прямо подпадает под статью «Иные действия сексуального характера» (до 6 лет). Если он при этом высказывает в ее адрес грубости сексуального характера, это еще и «Хулиганство» (до 5 лет), а если снимает видео и выкладывает в интернет — дополнительно еще и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», — подчеркнул адвокат.
По словам юриста, при наличии иерархической структуры и системных платных тренингов Лесли могут обвинить в создании преступного сообщества. Это может повлечь наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Тем временем, стало известно, что Следком Москвы уже возбудил уголовное дело в отношении Александра Кириллова за склонение к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).