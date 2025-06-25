«Все может закончиться очень серьезно»: Юрист рассказал, что ждет блогера Алексу Лесли и участникам его флешмоба домогательств

— Если мужчина хватает девушку за ягодицы, грудь или иные части тела без ее воли — это прямо подпадает под статью «Иные действия сексуального характера» (до 6 лет). Если он при этом высказывает в ее адрес грубости сексуального характера, это еще и «Хулиганство» (до 5 лет), а если снимает видео и выкладывает в интернет — дополнительно еще и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», — подчеркнул адвокат.