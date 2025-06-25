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Минобороны: за три часа сбиты 18 дронов ВСУ над пятью регионами

Вечером 25 июня над пятью регионами России за три часа сбили 18 украинских дронов. Больше всего аппаратов средства ПВО зафиксировали в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили над Россией еще 18 беспилотников ВСУ.

Вечером 25 июня над пятью регионами России за три часа сбили 18 украинских дронов. Больше всего аппаратов средства ПВО зафиксировали в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве. В частности, над Брянским регионом ликвидированы семь дронов, в небе над Ульяновской областью — четыре аппарата, над Воронежской — три и еще по два БПЛА в воздушном пространстве Саратовской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что сегодня в течение двух часов были уничтожены 10 беспилотников противника. Как сообщили в Минобороны, их зафиксировали над шестью российскими регионами.

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