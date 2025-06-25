Владельцу сафари-парка в Крыму сделали новую операцию

«У Олега подтверждено незначительное повреждение грудной полости. Лев, когда с левой стороны пытался нанести увечья, своими клыками незначительно сделал прободение в грудную полость, то есть маленькую дырочку, через которую поступил воздух в небольшом количестве в грудную полость. Там было незначительное количество воздуха, которое не мешало дышать легкому, но создавало небольшое напряжение, поэтому хирург откачал этот воздух и нормализовал давление в грудной полости. Сейчас Олег чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — сказал Писковой в официальном видеозаявлении.