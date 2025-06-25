Генсек НАТО Рютте: нужно перестать быть наивными по отношению к России

«Давайте не будем наивными по отношению к России. Они наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — заявил Рютте в ходе пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге. Его цитирует РБК.