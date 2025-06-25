Генсек НАТО Рютте: нужно перестать быть наивными по отношению к России

Рютте заявил о недоверии к Путину.
Западным странам следует отказаться от наивности в вопросах, касающихся России, и принять меры по укреплению обороны в связи с якобы возможной угрозой со стороны Москвы. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Давайте не будем наивными по отношению к России. Они наращивают свои вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — заявил Рютте в ходе пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге. Его цитирует РБК.
Кроме того, журналисты спросили Рютте, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом отношение к российскому лидеру Владимиру Путину и каково мнение генсека НАТО по этому поводу. В ответ на это он заявил о недоверии к Путину и обвинил его в якобы обмане.
Ранее Путин неоднократно назвал подобные утверждения «невероятной ложью». В Кремле считают, что западные государства намеренно демонизируют Россию, чтобы стимулировать альянс повысить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП. Сегодня, 25 июня, государства-члены НАТО пришли к соглашению ежегодно выделять на оборонные нужды по 5% своего ВВП к 2035 году, передает «Национальная служба новостей».