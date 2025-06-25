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Сын вице-премьера правительства Карелии погиб в товарном поезде

Трагически закончились поиски без вести пропавших подростков — студентов одного из московских вузов 18 и 19 лет от роду.

Трагически закончились поиски без вести пропавших подростков — студентов одного из московских вузов 18 и 19 лет от роду. Ребята пропали без вести в субботу, их поисками занимались сотрудники спасательного отряда и полицейские. Выяснилось, что оба юноши погибли. Они стали жертвами запрещенного опасного хобби — зацепинга.

Как стало известно «МК», последний раз друзей видели 21 июня в районе станции Лосиноостровская. Сначала появилась версия, что они пошли исследовать подземные коммуникации — у подростков была страсть к диггерству. Однако затем опрос друзей и изучение камер видеонаблюдения заставили предположить, что рисковые ребята решили попробовать себя в другом опасном хобби. Во вторник они должны были сдавать важный экзамен, а перед этим задумали развеяться и предпринять безумное путешествие — до Ярославля и обратно на крыше пассажирского поезда.

Эта поездка закончилась смертью обоих подростков. По всей видимости, идея с путешествием видоизменилась, так как нашли юношей в районе подмосковной Ивантеевки в вагоне товарного поезда. Их придавило арматурой — грузом, который находился в составе и сместился, когда поезд тронулся с места.

Оба студента были из хороших семей. Отец одного из них — Виктор Россыпнов — крупный региональный чиновник. Он считается одним из влиятельных политиков в Республике Карелия. До недавнего времени Виктор Викторович занимал пост министра ЖКХ, недавно был назначен вице-премьером правительства республики. Все отзываются о нем как о честном и принципиальном человеке. У Россыпнова большая семья, он многодетный отец.