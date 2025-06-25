Сын вице-премьера правительства Карелии погиб в товарном поезде

Как стало известно «МК», последний раз друзей видели 21 июня в районе станции Лосиноостровская. Сначала появилась версия, что они пошли исследовать подземные коммуникации — у подростков была страсть к диггерству. Однако затем опрос друзей и изучение камер видеонаблюдения заставили предположить, что рисковые ребята решили попробовать себя в другом опасном хобби. Во вторник они должны были сдавать важный экзамен, а перед этим задумали развеяться и предпринять безумное путешествие — до Ярославля и обратно на крыше пассажирского поезда.