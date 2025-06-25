На секс-гуру, призывавшего приставать к девушкам на улицах, возбудили дело

Ранее на Лесли пожаловались за то, что он якобы дал задание своим фанатам подходить к девушкам в Москве и трогать их, предлагая интимную связь. На эту ситуацию обратили внимание в Госдуме, подчеркнув, что за подобные действия стоит отправлять на принудительное лечение.