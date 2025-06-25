Школьница перестала пить, проглотив магнит

Как узнал «МК», некоторое время назад в Детскую больницу имени Башляевой привезли младшеклассницу с жалобами на дискомфорт в горле, слюнотечение, тошноту. Родители рассказали врачам, что во время игры дочь проглотила круглую пластмассовую игрушку с магнитом внутри. Девочка сразу закашлялась, перестала пить воду. Специалисты сделали рентген, на котором было видно маленькое круглое инородное тело в пищеводе. Ребенка госпитализировали.
С помощью эндоскопа врачи достали предмет — им оказался магнит. Он был гораздо большего размера (более 2 см в диаметре), чем визуализировался на снимке. Все дело в том, что пластмассовая оболочка не просматривалась на рентгене.
Позже пациентке выполнили контрольный осмотр — к счастью, никаких повреждений пищевода не оказалось. Малышку выписали домой с хорошим самочувствием.