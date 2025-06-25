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После падения дерева на шестилетнего ребенка в российском детсаду возбудили дело

В Калининграде возбудили уголовное дело о халатности после падения дерева на шестилетнего ребенка в детском саду.

В Калининграде возбудили уголовное дело о халатности после падения дерева на шестилетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщает Amber Mash.

Руководство детсада, по версии следствия, проигнорировало прогноз ЧС, по которому синоптики обещали сильный ветер утром до 20 м/с.

В результате разгула стихии упал клен. Это произошло, когда дети были на прогулке.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что школьнику резко стало плохо после того, как его угостил печеньем незнакомец на автобусной остановке в Сургуте.