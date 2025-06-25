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Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Житель Чебоксар пытался пронести в Государственный Эрмитаж 21 гильзу и патрон, мужчина задержан и передан полиции, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

«Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду днем.

Росгвардейцы задержали 37-летнего правонарушителя и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Изъятый боеприпас направлен на экспертизу.