Турист пытался пронести в Эрмитаж 21 гильзу и патрон

«Житель Чебоксар зашел в Эрмитаж вместе с другими туристами. Мужчина положил свой рюкзак на ленту рентгеновской установки, после чего росгвардейцами совместно со службой безопасности музея в сумке были выявлены предметы, запрещенные к проносу в музей. В одном из карманов рюкзака гостя города лежали 21 гильза и один патрон калибра 7,62 миллиметра, предположительно, боевой», — говорится в сообщении.