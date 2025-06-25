Госсекретарь США Рубио намекнул на усиление антироссийских санкций

Рубио заявил о скором рассмотрении проекта новых санкций против РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе закрытого ужина, посвященного вопросам, связанным с Украиной, дал понять, что Сенат может приступить к обсуждению законопроекта о расширении санкций в отношении России в скором времени. Об этом сообщило издание Politico.
«Рубио намекнул, что Сенат, скорее всего, рассмотрит законопроект об ужесточении санкций против России», — написало Politico. Там уточнили, что рассмотрение законопроекта намечено после завершения работы над налоговой реформой. Как отмечает издание, инициатива по налогам, поддерживаемая президентом США Дональдом Трампом, может быть утверждена уже на этой неделе.
Ранее Трамп просил сенаторов-республиканцев отложить голосование по этому законопроекту. Законопроект о санкциях против России, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем, предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. Как сообщил спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, проект санкций готов и ожидает утверждения конгрессом и президентом.