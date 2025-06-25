Госсекретарь США Рубио намекнул на усиление антироссийских санкций

Ранее Трамп просил сенаторов-республиканцев отложить голосование по этому законопроекту. Законопроект о санкциях против России, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем, предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. Как сообщил спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, проект санкций готов и ожидает утверждения конгрессом и президентом.