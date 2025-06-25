Aviaincident: Самолет с россиянами на борту объявил аварийную тревогу в небе

Экипаж запросил снижение до шести тысяч метров и затем принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сначала пилоты не объявляли сигнал тревоги, но вскоре выявилась проблема с тягой двигателя. В результате была активирована аварийная тревога с кодом «синий», однако посадка прошла успешно.