Aviaincident: Самолет с россиянами на борту объявил аварийную тревогу в небе

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, на борту которого находятся российские граждане, объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
— Доклад экипажа о проблеме с первым двигателем. Запросил снижение до эшелона 200, зону ожидания для подготовки к посадке. Принял решение о возврате на аэродром вылета — Москва, Внуково, — говорится в публикации.
Экипаж запросил снижение до шести тысяч метров и затем принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сначала пилоты не объявляли сигнал тревоги, но вскоре выявилась проблема с тягой двигателя. В результате была активирована аварийная тревога с кодом «синий», однако посадка прошла успешно.
В начале июня крупный пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» экстренно сел в Шереметьеве из-за сработавшего датчика неисправности. Судно должно было следовать по маршруту Москва — Анадырь.