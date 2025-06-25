Росавиация разрешила полеты в Израиль с ограничениями

С 01:00 до 07:00 мск запрет остается в силе. «Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», — говорится в сообщении.
Также Росавиация сняла запрет на полеты в Катар, который на этой неделе подвергся ракетному удару со стороны Ирана, целившегося в американскую военную базу Аль-Удейд.
Запрет на полеты в аэропорты Ирана и пролет в воздушном пространстве этой страны, а также Иордании и Ирака остается в силе.
Росавиация запретила полеты российских перевозчиков в Израиль и Иран, пролет в воздушном пространстве этих двух стран, а также Иордании и Ирака 13 июня, на фоне начала израильских ударов по иранской территории и ответных со стороны Тегерана.
После того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, а последний решил ответить атакой на американскую базу в Катаре, Росавиация предписала российским авиакомпаниям не летать в воздушном пространстве и этой ближневосточной страны.
24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это. Американский президент заявил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Иранский МИД указывал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».
При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предположил, что значительная часть высокообогащенного урана в Иране могла уцелеть в ходе атак Израиля и США. Источники CNN и The New York Times также утверждали, что запасы обогащенного урана могли быть перемещены с атакованных объектов до ударов, а центрифуги «в основном не повреждены». Трамп обвинил телеканал и газету в попытке дискредитировать удары США по Ирану.