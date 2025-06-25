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В Минске мужчина переходил проезжую часть на красный свет и попал под колеса авто

По предварительной информации, сегодня около 16.20 37-летний водитель автомобиля VOYAH, двигаясь по ул. Шафарнянской вблизи пересечения с ул. Гинтовта, совершил наезд на 40-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть на красный сигнал светофора, произошел на столичной улице Шафарнянской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.20 37-летний водитель автомобиля VOYAH, двигаясь по ул. Шафарнянской вблизи пересечения с ул. Гинтовта, совершил наезд на 40-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения, на месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть допустимо только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости следует обязательно прикреплять к одежде световозвращающие элементы. -0-