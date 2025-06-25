Грузовик столкнулся с автомобилем и загорелся в Подмосковье

— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После чего грузовик опрокинулся и произошло его возгорание. В настоящее время участники ДТП за медицинской помощью не обращались, — передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».