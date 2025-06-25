Грузовик столкнулся с автомобилем и загорелся в Подмосковье

В Подмосковье в среду, 25 июня, на трассе М-12 «Восток» грузовик столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и загорелся. В результате аварии пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Движение транспорта в сторону столицы перекрыто, сообщил Telegram-канал «Москва 24».
Позднее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что авария произошла примерно в 19:15 на 62-м километре М-12.
— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После чего грузовик опрокинулся и произошло его возгорание. В настоящее время участники ДТП за медицинской помощью не обращались, — передает Telegram-канал «Подмосковная полиция».
15 июня грузовик перевернулся и перекрыл часть дороги на трассе М-12 «Восток».
9 июня на 5-м километре автодороги Деулино — Новинки столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В результате аварии водитель одной из иномарок погиб, а пассажира госпитализировали с телесными повреждениями.
4 июня на 73-м километре трассы А-107 возле подмосковного города Щелково два грузовика столкнулись с тремя легковыми автомобилями. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, ее госпитализировали.