Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин накачивал наркотиками и несколько дней насиловал трех девушек

Мужчина, обвиненный в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц, предстанет перед судом в Ростовской области.

Мужчина, обвиненный в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц, предстанет перед судом в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в городе Каменск-Шахтинском 46-летний мужчина в 2023 году пригласил в гости трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, и запер их на несколько дней.

Он заставлял их употреблять наркотики и насиловал, а затем отпустил, однако пригрозил расправой в случае, если девушки расскажут кому-либо о произошедшем.

В телефоне мужчины во время обысков нашли видео с изнасилованием одной из потерпевших. Также у него были обнаружены наркотики в крупном размере.

Следователи возбудили в отношении россиянина уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что в Британии задержаны трое мужчин, обвиняемых в жестоком изнасиловании 12-летней девочки. Преступники заманили школьницу в трейлер, где подвергали ее насилию на протяжении трех дней.