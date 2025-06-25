Россиянин накачивал наркотиками и несколько дней насиловал трех девушек

Мужчина, обвиненный в изнасилованиях несовершеннолетних пленниц, предстанет перед судом в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, в городе Каменск-Шахтинском 46-летний мужчина в 2023 году пригласил в гости трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, и запер их на несколько дней.
Он заставлял их употреблять наркотики и насиловал, а затем отпустил, однако пригрозил расправой в случае, если девушки расскажут кому-либо о произошедшем.
В телефоне мужчины во время обысков нашли видео с изнасилованием одной из потерпевших. Также у него были обнаружены наркотики в крупном размере.
Следователи возбудили в отношении россиянина уголовное дело по нескольким статьям.
Ранее сообщалось, что в Британии задержаны трое мужчин, обвиняемых в жестоком изнасиловании 12-летней девочки. Преступники заманили школьницу в трейлер, где подвергали ее насилию на протяжении трех дней.