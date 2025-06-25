Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган и Трамп не стали обсуждать российские ЗРК С-400 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом стороны не поднимали тему российских зенитных систем С-400. По словам турецкого лидера, этот вопрос больше не обсуждается — он «закрыт». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Гааге на саммите НАТО.

Эрдоган заявил, что вопрос закрыт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом стороны не поднимали тему российских зенитных систем С-400. По словам турецкого лидера, этот вопрос больше не обсуждается — он «закрыт». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Гааге на саммите НАТО.

«Мы не обсуждали С-400 с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35, за которые мы заплатили один миллиард 300 миллионов долларов», — заявил Эрдоган.

Напомним, Турция получила С-400 от России в 2019 году, несмотря на давление США, предлагавших вместо них свои Patriot. Анкара отказалась от сделки с Вашингтоном, что привело к временному охлаждению отношений.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону. По данным турецкой администрации, президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше