Эрдоган и Трамп не стали обсуждать российские ЗРК С-400 в Турции

Эрдоган заявил, что вопрос закрыт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом стороны не поднимали тему российских зенитных систем С-400. По словам турецкого лидера, этот вопрос больше не обсуждается — он «закрыт». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Гааге на саммите НАТО.
«Мы не обсуждали С-400 с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35, за которые мы заплатили один миллиард 300 миллионов долларов», — заявил Эрдоган.
Напомним, Турция получила С-400 от России в 2019 году, несмотря на давление США, предлагавших вместо них свои Patriot. Анкара отказалась от сделки с Вашингтоном, что привело к временному охлаждению отношений.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону. По данным турецкой администрации, президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана.