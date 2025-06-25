Трамп призвал срочно стабилизировать ситуацию в Киеве.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что кризис на Украине «совершенно вышел из-под контроля» и эту ситуацию нужно срочно решать. Однако он не конкретизировал, какие именно меры следует принять для этого. Помимо этого, ВСУ травили мирных жителей ДНР токсичными веществами. Они сбросили их с беспилотника, из-за чего у гражданских выявлены химические ожоги. Главное о ходе спецоперации к вечеру 25 июня — в материале URA.RU.
Трамп призвал принять меры для пресечения бесконтрольности Киева.
Американский лидер на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Нидерландах заявил, что украинская ситуация полностью утратила контроль. В связи с этим требуется принять решительные мер для ее стабилизации. Однако Дональд Трамп не уточнил, какие конкретные действия следует предпринять в вопросе.
Командование ВСУ отправило в бой двух военных без оружия и экипировки.
Украинские командиры наказали двух бойцов, устроивших пьянку, и отправили их без вооружения и экипировки на линию фронта. Этой информацией поделился военнопленный Антон Олексенко, отметив, что тех солдат фактически обрекли на смерть.
Кроме того, он отметил, что во время обучения в составе 36-й бригады неоднократно замечал у инструкторов и других военных татуировки с нацистской символикой, руническими знаками и националистическими изображениями. По его словам, подобные знаки были распространены среди обслуживающего персонала и обычных бойцов, проходивших подготовку в этой бригаде.
В ДНР противник травил мирных жителей токсичными веществами.
В Дзержинске (ДНР) украинская армия использовала токсичные вещества против местных жителей. По данным одного из очевидцев, беспилотник типа «Баба-яга» сбросил боеприпас с подобным содержимым, а спустя несколько дней у гражданских сильно заболели глаза и появились ожоги на руках. Медик, осмотревший их, зафиксировал химические ожоги и назначил специальное лечение.
Другая жительница города уточнила, что целью дрона было именно мирное население. Так, боеприпас был сброшен непосредственно в жилом районе, что привело к пожару в одном из домов.
Под Сумами уничтожены свыше 30 бойцов элитного «британского» взвода Украины.
По информации военных России, на сумском направлении уничтожены более 30 военных элитного подразделения ВСУ, усиленного британскими наемниками. Источники уточнили, что за минувшие сутки украинские бригады провели две контратаки из Юнаковки в сторону села Локня. Состав их живой силы насчитывал около 50 человек, считая наемников. Однако десантники ВС России окружили противника и передали его координаты операторам БПЛА, которые нанесли точные удары по целям.
Кроме того, в ходе операции в лесных массивах были уничтожены пункты связи армии Украины. Теперь связь с рядом бри гад противника полностью утрачена. Уточняется, что сейчас ВС РФ зачищают территорию Юнаковки.
Вечерняя сводка по ударам дронов ВСУ.
За пять часов над Россией сбили около 28 беспилотников.
Сегодня с 15:00 до 20:00 (по мск) средства ПВО уничтожили порядка 28 дронов ВСУ в небе над Россией. В Минобороны сообщили, что за первые два часа было ликвидировано 10 аппаратов. Наибольшее их количество — четыре единицы — сбили над Воронежской областью. Еще два БПЛА уничтожены над Тамбовской областью и по одному — в небе над Пензенской, Ростовской, Курской и Саратовской областями.
Позднее в ведомстве заявили, что за следующие три часа ликвидировали еще 18 беспилотников. В частности, над Брянской областью сбиты семь аппаратов, в Ульяновской — четыре единицы, в Воронежской — три, еще по два БПЛА уничтожили в небе над Саратовской и Курской областями.
Украина атаковала промышленное предприятие под Белгородом.
В селе Новая Таволжанка Белгородской области украинская армия ударила дроном по промышленному объекту. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник залетел на парковку одного из предприятий. В результате этого фасад и остекление здания были повреждены, также осколки задет легковой автомобиль. Кроме того, в одном из частных домов после взрыва FPV-дрона выбило окна, повреждены кровля, фасад и забор.
В селе Нежеголь повреждения получил торговый объект. Также в Отрадном БПЛА противника повредил машину, а в Новостроевке-Первой загорелась крыша жилого дома.
На Татарстаном также уничтожили украинские БПЛА.
Минобороны сообщило, что, с 11:00 до 13:00 (по мск) над Татарстаном ликвидированы два украинских дрона. В сводке ведомства уточняется, что за это время силы ПВО сбили еще 22 БПЛА над Воронежской и один — над Тамбовской областями.
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны Украины.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» в ходе выполнения задачи уничтожил разведывательные дроны ВСУ в зоне спецоперации. Отмечается, что у российского комплекса существуют особые характеристики, отличающие его от других подобных систем: он позволяет обнаруживать воздушные объекты на расстоянии свыше 30 километров, следить за ними и поражать цели в движении. Также комплекс построен на гусеничном шасси, что обеспечивает ему высокую проходимость и позволяет преодолевать сложные участки местности, передает «Пятый канал».