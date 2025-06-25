Трамп заявил о неуправляемости ситуации на Украине: главное об СВО 25 июня

Сегодня с 15:00 до 20:00 (по мск) средства ПВО уничтожили порядка 28 дронов ВСУ в небе над Россией. В Минобороны сообщили, что за первые два часа было ликвидировано 10 аппаратов. Наибольшее их количество — четыре единицы — сбили над Воронежской областью. Еще два БПЛА уничтожены над Тамбовской областью и по одному — в небе над Пензенской, Ростовской, Курской и Саратовской областями.