Росавиация призвала авиакомпании не летать над Иорданией, Ираком и Ираном до 4 июля

Кроме того, ведомство продлило запрет на ночные полеты в Израиль: приземляться в аэропортах страны и входить в ее воздушное пространство нельзя с 01:00 до 07:00. При этом воздушные суда могут летать над Катаром, на что ранее был наложен запрет, передает Telegram-канал ведомства.