Росавиация призвала авиакомпании не летать над Иорданией, Ираком и Ираном до 4 июля

Росавиация предписала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля в связи с напряженностью на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение в среду, 25 июня, опубликовала пресс-служба ведомства.
— После анализа обстановки с полетами гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Новый документ предписывает: не выполнять полеты в аэропорты Ирана и из них; не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до 02:59 мск 4 июля 2025 года, — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство продлило запрет на ночные полеты в Израиль: приземляться в аэропортах страны и входить в ее воздушное пространство нельзя с 01:00 до 07:00. При этом воздушные суда могут летать над Катаром, на что ранее был наложен запрет, передает Telegram-канал ведомства.
Предыдущее предписание Росавиации касательно полетов в воздушном пространстве стран Ближнего Востока действовало до 02:59 26 июня.
25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Ираном и Израилем был урегулирован, и подчеркнул, что не ожидает возобновления боевых действий.