Грузовик влетел в иномарку, опрокинулся и загорелся на трассе в Подмосковье

Инцидент произошёл в Подмосковье на трассе М-12. Из-за неисправности внедорожник остановился на дороге, после чего в него врезался грузовик. От столкновения большегруз опрокинулся и загорелся. Полиция опубликовала фото с места происшествия, отметив, что никто из участников аварии не пострадал и не обращался за медицинской помощью.