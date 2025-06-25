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Aviaincident: самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над РФ

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Москвы в Анталью, объявил тревогу в небе над РФ из-за проблем с двигателем.

Источник: Комсомольская правда

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines объявил аварийную тревогу, пролетая над территорией России вечером в среду, 25 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«В 18:03 была объявлена аварийная сигнализация, код синий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс с гражданами РФ на борту совершал перелет из Москвы в Анталью. Позднее, когда самолет находился в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, от экипажа был получен сигнал тревоги.

Отмечается, что причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна. После объявления аварийной тревоги рейс решил вернуться в точку вылета — аэропорт Внуково. Посадка самолета прошла успешно.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет сообщением Екатеринбург — Сочи подал сигнал чрезвычайно ситуации в небе над Казахстаном.