Aviaincident: самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над РФ

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines объявил аварийную тревогу, пролетая над территорией России вечером в среду, 25 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
«В 18:03 была объявлена аварийная сигнализация, код синий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейс с гражданами РФ на борту совершал перелет из Москвы в Анталью. Позднее, когда самолет находился в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, от экипажа был получен сигнал тревоги.
Отмечается, что причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна. После объявления аварийной тревоги рейс решил вернуться в точку вылета — аэропорт Внуково. Посадка самолета прошла успешно.
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