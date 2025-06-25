Проблемы с двигателем возникли у летевшего над Россией самолета

Пилоты самолета подали сигнал тревоги из-за проблем с двигателями, пишет Aviaincident.
Самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident в ночь на 25 июня. Позднее, как сообщают авторы поста, самолет благополучно совершил посадку.
«Турецкие авиалинии. А321. Проблема с двигателем. 25.06.2025 02.45 (мск)», — говорится в сообщении. Как отмечают авторы канала, самолет в итоге приземлился благополучно.
В приемной московского РЦ ЕС ОрВД не смогли сразу предоставить комментарий по теме публикации. URA.RU направило запрос в Росавиацию, ответ ожидается.
Ранее, схожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании Red Wings, следовавшим из Нового Уренгоя в Екатеринбург. У воздушного судна возникли проблемы с правым двигателем, однако экипаж смог благополучно посадить самолет без объявления тревоги.