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Девушка попыталась взорвать боевика «Азова»* в Киеве при помощи скутера

Стало известно еще об одной попытке подрыва военного ВСУ с помощью скутера на Украине.

Стало известно еще об одной попытке подрыва военного ВСУ с помощью скутера на Украине. Инцидент произошел 21 июня в Киеве. Ранее такой же случай был в Харькове. Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором неизвестный мужчина подходит к скутеру, а через мгновение мопед взрывается.

Потерпевший — предположительно военнослужащий полка НГУ «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) — познакомился накануне в соцсетях с девушкой по имени Настюша.

Боевик получил от нее приглашение на свидание. Однако, когда он прибыл на место встречи у ее дома, девушка написала, что еще собирается, попросив взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера.

Военный заподозрил неладное, поспешил отойти от скутера и при взрыве не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Харькове военный ВСУ погиб в результате взрыва скутера. СБУ задержала по подозрению в убийстве 19-летнюю девушку.

*запрещенная в России террористическая организация.