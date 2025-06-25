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Осипов: на складе в Забайкалье сдетонировали старые боеприпасы

На объекте произошел пожар, сообщил губернатор Забайкальского края.

Источник: Аргументы и факты

На неэксплуатируемом оружейном складе в районе села Большая Тура из-за пожара взорвались старые мелкие боеприпасы, которые хранились там в небольшом количестве, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Территория эта законсервирована, защищена Поражение имеющимися на территории остатками боеприпасов тоже исключены», — написал он в своем Telegram-канале.

Осипов рассказал, что в тушении пожара задействована авиационная техника. Сотрудники военных лесопожарных формирований заверили, что распространение огня исключено, сообщил глава региона.

Ранее в ГУ МЧС по Забайкальскому краю рассказали, что в районе села Большая Тура на территории бывшей базы хранения боеприпасов произошла детонация неразминированных снарядов. Причиной взрывов стало возгорание сухой травы.