Вологодская прокуратура подала в суд из-за памятника Сталину

В документе указано, что памятник был установлен в честь пребывания Сталина в вологодской ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. Представители прокуратуры требуют вернуть памятник предпринимательнице и взыскать с нее 10,5 миллиона рублей в пользу музея. В заявлении не указаны причины выдвинутых требований, также не содержится информации о возможном демонтаже памятника.