Вологодская прокуратура подала в суд из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области подала иск в арбитражный суд с просьбой признать недействительным контракт на установку памятника генсеку СССР Иосифу Сталину. Материалы дела размещены в картотеке суда.
Слушание по делу было перенесено с 24 июня на 9 июля. Прокуратура требует признать контракт, заключенный между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка», недействительным.
В документе указано, что памятник был установлен в честь пребывания Сталина в вологодской ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. Представители прокуратуры требуют вернуть памятник предпринимательнице и взыскать с нее 10,5 миллиона рублей в пользу музея. В заявлении не указаны причины выдвинутых требований, также не содержится информации о возможном демонтаже памятника.
Личность Сталина вызывает противоречия в обществе, поэтому не все люди довольны памятниками в его честь. Например, в прошлом году в подмосковном Звенигороде неизвестный снес кувалдой голову памятнику советского генсека.
Тем не менее в стране продолжают появляться новые памятники Сталину. Например, в Омске установили деревянный памятник. Ярко раскрашенная статуя Сталина в человеческий рост установлена на выезде из города, на территории кафе «У Вартана». Ранее, по имеющейся информации, фигура находилась внутри заведения.