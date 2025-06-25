Самолёт Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией

По данным телеграм-канла, сегодня самолёт Airbus A321, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью (Турция) с российскими гражданами на борту, столкнулся с технической неисправностью. Во время полёта, в 48 километрах к северо-востоку от Смоленска, экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Изначально пилоты запросили снижение высоты до 6000 метров, однако впоследствии было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.